В Совфеде предложили упростить подачу коллективных судебных исков Сенатор Шейкин: в России нужно создать портал для коллективных судебных исков

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Граждане, пострадавшие в результате утечек персональных данных или действий недобросовестных застройщиков, смогут быстрее получить компенсацию, если в России появится единый портал для подачи коллективных судебных исков, рассказал «Парламентской газете» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его словам, инициатива поможет защитить права миллионов россиян.

Как подчеркнул сенатор, массовые нарушения прав граждан часто происходят в сфере защиты персональных данных, строительства жилья, в области прав потребителей, при медицинском обслуживании, в работе ЖКХ. А чтобы подать коллективный иск, нужно сперва объединиться, вместе собирать документы и ходить по судам. Чтобы упростить эту процедуру, Шейкин предлагает запустить единую цифровую платформу, на которой будет содержаться информация о поданных или готовящихся к подаче коллективных исках. Кроме того, необходимые документы предлагается предоставлять не лично, а через государственную систему «Правосудие», доступ к которой есть на портале госуслуг.

Также законодатель предложил признавать иск коллективным, если его подписали десять граждан, а не двадцать, как сейчас. Это в том числе снизит нагрузку на судебную систему, так как в одном процессе будут рассматриваться сразу несколько жалоб.

Для этого, по словам Шейкина, нужно внести изменения в ряд положений Гражданского и Арбитражного процессуальных кодексов, а также в Кодекс административного судопроизводства. Соответствующий законопроект планируется в ближайшее время направить на согласование в правительство РФ, а затем внести в Госдуму.

Ранее Роспотребнадзор предложил помощь в составлении коллективного иска туристам, купившим дешевые авиабилеты из Екатеринбурга на Пхукет, которые «Аэрофлот» впоследствии аннулировал. По мнению экспертов ведомства, действия авиакомпании были незаконными.