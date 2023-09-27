В Совфеде предложили способ закрыть финансовую дыру «Почты России» Сенатор Артамонов: «Почте России» не хватает государственного финансирования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причиной финансовых проблем «Почты России» являются не ошибки руководства, а недостаток субсидий от государства, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он пояснил, что госкомпания выполняет много заведомо убыточных функций, поэтому государство должно взять на себя покрытие ее расходов.

«Почта России» должна быть государственной. Она несет на себе ряд заведомо убыточных функций — например, доставку почтовых отправлений в отдаленные населенные пункты. <...> Решение тут одно — не рассуждать о том, что где-то там «Почта России» плохо работает, а просто брать и субсидировать ее расходы, — высказал мнение сенатор.

Как уточняет издание, таким образом законодатель прокомментировал недавнее заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об огромной финансовой дыре, образовавшейся в структуре «Почты России». Артамонов считает, что, возможно, некоторые управленцы в «Почте России» не совсем добросовестно выполняют свои обязанности, однако «глобальных» проблем у компании он не видит.

Ранее экономист Дмитрий Морковкин заявил, что без крупной финансовой господдержки «Почта России» не сможет конкурировать с маркетплейсами типа Ozon и Wildberries. По словам эксперта, монополию почтового оператора сильно пошатнуло развитие электронной торговли во время пандемии.