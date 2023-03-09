В Совфеде предложили шаги ЕС к урегулированию конфликта на Украине Сенатор Чижов: ЕС должен прекратить поставки оружия Киеву для урегулирования конфликта на Украине

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Европа должна прекратить поставки вооружения Киеву для урегулирования украинского конфликта, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. По его словам, также Евросоюз мог бы оказать политическое давление на украинские власти, подтолкнув их к прекращению боевых действий, сообщает «Парламентская газета».

[Европа] могла бы устроить прекращение поставок вооружения <...> Кроме того, Европа могла бы оказать определенное политическое давление на Киев и, в принципе, подвигнуть Украину к каким-то активным действиям по прекращению боевых действий, — заявил Чижов.

ЕС продолжает снабжать Киев боеприпасами и военной техникой от бессилия, поскольку не может предложить иного плана по украинскому конфликту, уверен парламентарий. Он назвал поддержку Украины «тупиковым путем» для Европы. Чижов при этом добавил, что военная поддержка Запада будет снижаться по мере успехов России в рамках спецоперации.

Что касается времени, конечно, определяющим фактором будет темп продвижения нашей специальной военной операции. Чем ближе будет ее завершение, тем скорее сойдет на нет поддержка Киева, — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что конфликт между Польшей и Германией по вопросу оказания военной помощи Украине вредит общим усилиям НАТО по снабжению ВСУ оружием. В Варшаве считают, что Берлин больше сосредоточен на конкуренции с ней за международную славу, чем на поддержке Киева.