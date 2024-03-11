В Совфеде предложили разрешить торговлю на «Госуслугах» Сенатор Абрамов: на «Госуслугах» можно создать торговую интернет-площадку

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На базе портала госуслуг можно создать государственную площадку для торговли российскими товарами, считает первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. В беседе с «Парламентской газетой» он высказал уверенность, что новый маркетплейс составит достойную конкуренцию лидерам рынка, и напомнил, что юридические лица и индивидуальные предприниматели уже сейчас имеют возможность создавать личные кабинеты на «Госуслугах».

Сегодня маркетплейс — это, по сути, доска объявлений, где поставщики размещают свою информацию о продукции. Почему бы для этих целей не использовать «Госуслуги»? Это будет удобно, — подчеркнул сенатор.

По его мнению, это позволит уменьшить количество посредников между производителем и покупателем и, как следствие, снизить и цену. При этом на государственном сервисе, в отличие от коммерческих, должны будут продаваться только сертифицированные товары с гарантированным качеством.

Автор идеи добавил, что по численности пользователей «Госуслуги» не уступают ведущим торговым площадкам. Так, в конце 2023 года подтвержденную учетную запись на портале имели 109 млн россиян, и все они могли бы стать клиентами гипотетического государственного маркетплейса. По словам политика, сейчас инициатива проходит экспертный анализ, после чего будет направлена в Минпромторг.

Мы же сегодня занимаемся импортозамещением, поэтому государство должно развивать собственные производства. И государственный маркетплейс может помочь в сбыте продукции и при этом быть вполне конкурентным за счет снижения маржи, а следовательно, удешевления товара, — объяснил Абрамов.

Ранее у россиян появилась возможность обратиться с иском в суд посредством портала «Госуслуги». Документы из личного кабинета теперь возможно отправить во все суды общей юрисдикции, а также мировым судьям, подключенным к модулю «Электронное правосудие».