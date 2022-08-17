В Совфеде предложили расширить ультиматум Путина к НАТО Сенатор Климов: России следует расширить требования безопасности к НАТО

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Андрей Климов

России следует расширить требования безопасности к НАТО, которые были высказаны президентом Владимиром Путиным в конце 2021 года, заявил в своем Telegram-канал сенатор Андрей Климов. Он добавил, что с проведением спецоперации на Украине и активной поддержкой Западом Киева ситуация значительно изменилась.

Климов напомнил, что российский лидер призвал Альянс вернуть свою военную инфраструктуру в границы 1997 года.

Однако те мирные инициативы Москвы были сделаны ДО начала тотальной войны их ОПГ с нашим Отечеством. Возможно теперь декабрьские требования следует расширить. Непростительно много гадил нам коллективный Запад эти полгода! Одними дипломатическими реверансами их бандитизм закончиться не должен, — написал он.

Сенатор добавил, что диверсии, проводимые руками украинских боевиков на российской территории, нужно рассматривать как совместный с Западом русофобский терроризм и реагировать на него соответствующим образом.

Ранее политолог и экс-руководитель израильской службы разведки «Натив» Яков Кедми выразил уверенность, что в ближайшее время страны НАТО в прямой военный конфликт с Россией вступить не решатся. По его словам, Альянс не обладает достаточным числом военных и боеприпасов, поэтому будет готовить «новых и новых украинских солдат на убой».