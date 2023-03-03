В Совфеде предложили «переселять» заключенных для трудоустройства Сенатор Кутепов предложил переводить заключенных из одних колоний в другие для трудоустройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил внести изменение в законодательство, позволяющее «переселять» из одних колоний в другие, чтобы они могли работать. Сенатор подготовил соответствующий законопроект, который намерен направить на рассмотрение в правительство, сообщает РИА Новости.

При отсутствии в субъекте РФ по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное на территории другого, наиболее близко расположенного субъекта РФ, в котором имеются условия для его трудоустройства, — говорится в проекте.

В пояснительной записке к проекту сенатор указал, что в ряде регионов – Алтайском и Приморском краях, Волгоградской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской и других областях – нет возможности трудоустроить всех осужденных. В то же время другие регионы, в числе которых Карелия, Мордовия, Архангельска, Белгородская, Курская области, наоборот, испытывают значительную нехватку рудовых ресурсов из числа осужденных к лишению свободы.

Кутепов отметил, что нововведение позволит обеспечить полную занятость заключенных с целью погашения исковых требований и возмещения расходов на их содержание. Кроме того, он указал, что работа в период отбывания наказания способствует более быстрой ресоциализации осужденных, а также позволяет им сохранить профессиональные навыки для работы после освобождения.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил освобождать заключенных из колоний, если они захотят поступить на службу в ВС России. Он подчеркнул, что решение послужить родине можно расценивать как заглаживание вины за преступления.