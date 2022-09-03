В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН из США Сенатор Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в Австрию или Швейцарию

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Штаб-квартиру ООН необходимо перенести из США в другую, более нейтральную страну, заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров. Сенатор в своем Telegram-канале предложил расположить ее в Швейцарии или Австрии.

Подумать только, государству — основателю ООН, постоянному члену Совета Безопасности не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН. Ждем реакции мировой общественности, — написал Джабаров.

В начале сентября Вашингтон сорвал участие главы МВД России Владимира Колокольцева в саммите министров внутренних дел в ООН. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Соединенные Штаты не выдали визы российским делегатам. Он посчитал, что действия США являются нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.