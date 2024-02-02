Фермерам могут разрешить перерабатывать навоз Сенатор Митин: нужно отменить штрафы за переработанный навоз без химикатов

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Штрафы за переработанный навоз должны быть отменены, если для этого не были использованы химикаты или биологические препараты, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что инициатива сподвигнет фермеров перерабатывать навоз в удобрения, что благотворно отразится на состоянии почвы.

В подготовленных нами поправках в законодательство говорится, что переработанный навоз, если это сделано без применения химических или биологических препаратов, не является агрохимикатом и не подпадает под действие закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», — уточнил сенатор.

Митин подчеркнул, что сегодня важно производить как можно больше органических удобрений. После отмены штрафов производители смогут спокойно работать с навозом и не бояться получить взыскание. При этом сенатор напомнил, что штрафы за неправильное хранение все еще будут действовать.

Пока навоз не переработан, он по-прежнему считается отходами и к его хранению предъявляются строгие требования. Например, строительство специальных бетонированных площадок, — уточнил Митин.

Ранее стало известно, что владельцам винодельческих хозяйств могут разрешить строить на своих участках дегустационные залы, кафе и гостиницы. С соответствующим законопроектом выступила группа сенаторов. По их мнению, подобная инфраструктура будет привлекать любителей путешествий и вина.