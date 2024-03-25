В Совфеде предложили отдавать испорченные продукты на корм животным Сенатор Митин: некоторые просроченные продукты можно разрешить отдавать на корм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые просроченные и испорченные продукты можно разрешить отдавать на корм животным, вместо того чтобы их утилизировать, рассказал первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. В беседе с «Парламентской газетой» сенатор отметил, что пока точно утверждать о выходе подобного закона рано: предварительно нужно изучить вопрос с научным сообществом.

Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с ретейлом, с ассоциациями, обсуждаем возможность разработки законопроекта. Может быть, некоторые продукты мы разрешим отдавать на корм животным, но это надо еще исследовать. Пока я не готов сказать, что такой закон выйдет. Нужно посмотреть вместе с научным сообществом, какие могут быть негативные последствия, — пояснил Митин.

Сенатор Людмила Талабаева поддержала своего коллегу. По ее словам, специалисты должны объяснить, какие продукты и как можно переработать. Она предположила, что Минсельхоз может разрешить отдавать просроченные овощи, фрукты и хлеб на корм для животных.

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля стартует поэтапное внедрение механизма автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов. Интеграция системы маркировки планируется в рамках расширения прослеживаемости товаров в стране.