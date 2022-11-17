В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам при производстве продуктов

В Совете Федерации планируется обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа, сообщил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. По его словам, раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы, тогда как ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры и усилители вкуса, что не слишком полезно для организма.

В ходе общения с экспертами, коллегами-парламентариями возможно обсуждение законодательных инициатив в этой сфере, — сказал политик.

Он признал, что использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, однако сами люди вынуждены «платить за это здоровьем». Кроме того, ТУ разрабатываются самим производителем или нанятой им коммерческой организацией, и обязательной регистрации для них не предусмотрено.

Ранее о необходимости вернуть советские ГОСТы на изготовление продуктов питания заявил депутат Госдумы Владимир Кашин, отметив, что на это есть общественный запрос.По его мнению, именно государство должно обеспечить россиян продуктами первой необходимости. Сейчас же наблюдается ситуация, при которой производители продуктов «дерут деньги» с россиян и одновременно рискуют их здоровьем из-за контрафактных товаров.