В Совфеде предложили модернизировать аэропорты за счет банков

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Рабочая подгруппа Совета Федерации по развитию гражданской авиации предложила предоставлять внебюджетное финансирование за счет крупнейших банков на конкурсной основе лучшим проектам модернизации аэропортов по всей России. Главное условие участия — предоставить проект развития, а также взять на себя обязательства по софинансированию. Реконструкция аэровокзалов способна привлечь новые инвестиции, за счет которых можно возместить траты, пишет «Парламентская газета».

Доля софинансирования должна быть небольшая, около 10%, а остальное — деньги банка, который будет иметь возможность получить свои средства от прибыли, полученной аэропортом в результате модернизации, отметил первый зампред Комитета палаты по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. По его словам, объекты наземной инфраструктуры наземного транспорта, к которым относится не только само здание аэровокзала, но и взлетно-посадочные полосы, играют большую роль в обеспечении безопасности и предоставлении комфорта пассажирам.

Развитие наземной инфраструктуры играет важную роль в обеспечении безопасности полетов, а для людей это еще и новый уровень комфорта, которого пока, к сожалению, многие российские аэропорты в достаточной степени лишены, — подчеркнул парламентарий.

Росавиация ранее продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов центральной и южной части России, о чем стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Мера будет действовать до 4 сентября.