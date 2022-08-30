Рабочая подгруппа Совета Федерации по развитию гражданской авиации предложила предоставлять внебюджетное финансирование за счет крупнейших банков на конкурсной основе лучшим проектам модернизации аэропортов по всей России. Главное условие участия — предоставить проект развития, а также взять на себя обязательства по софинансированию. Реконструкция аэровокзалов способна привлечь новые инвестиции, за счет которых можно возместить траты, пишет «Парламентская газета».
Доля софинансирования должна быть небольшая, около 10%, а остальное — деньги банка, который будет иметь возможность получить свои средства от прибыли, полученной аэропортом в результате модернизации, отметил первый зампред Комитета палаты по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. По его словам, объекты наземной инфраструктуры наземного транспорта, к которым относится не только само здание аэровокзала, но и взлетно-посадочные полосы, играют большую роль в обеспечении безопасности и предоставлении комфорта пассажирам.
Развитие наземной инфраструктуры играет важную роль в обеспечении безопасности полетов, а для людей это еще и новый уровень комфорта, которого пока, к сожалению, многие российские аэропорты в достаточной степени лишены, — подчеркнул парламентарий.
Росавиация ранее продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов центральной и южной части России, о чем стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Мера будет действовать до 4 сентября.