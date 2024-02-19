В Совфеде предложили контролировать рост цен к праздникам Сенатор Деньгин: продавцы не должны повышать цены в преддверии праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавцы не должны повышать цены в преддверии праздников, необходимо проконтролировать эту ситуацию, заявил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин. В разговоре с «Парламентской газетой» сенатор уточнил, что нужно мониторить процесс, в том числе воздействуя на продавцов.

Необходимо мониторить процесс, регулировать его и бороться с нерадивыми подъемами цен на подарки, в том числе воздействуя на продавцов, — отметил сенатор.

По его словам, продавцы должны понимать, что лучше сделать максимальный оборот товара с нормальными ценами, чем повышать стоимость в преддверии праздников. Россияне, считает сенатор, должны иметь возможность сделать подарок близким людям. Деньгин подчеркнул, что вопрос регулирования цен на цветы перед 8 Марта уже обсуждался. По мнению сенатора, у продавцов есть только одна причина повышать стоимость роз накануне праздника: желание подзаработать.

Психотерапевт Наталья Наумова ранее рассказала, что в День защитника Отечества своим дорогим мужчинам, будь это отец, муж или сын, в первую очередь важно подарить заботу, любовь, понимание и принятие. По ее словам, при выборе подарка на 23 Февраля нужно учитывать хобби, интересы и предпочтения человека.