В Совфеде предложили новый способ защиты россиян от телефонных мошенников Сенатор Шейкин предложил изменить порядок потребительского кредитования

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Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предложил внести изменения в порядок предоставления потребительских кредитов в России, сообщает ТАСС. По данным агентства, банки и другие финансовые организации будут обязаны проверять, заключает ли клиент договор по собственной воле. Данные изменения направлены на борьбу с телефонными мошенниками.

Подготовлен законопроект, цель которого — изменить алгоритм предоставления потребительских кредитов, установить обстоятельные требования для кредитных учреждений, при неисполнении которых договор будет считаться недействительным, — заявил сенатор.

Согласно тексту законопроекта, банки будут обязаны выяснять, какова цель кредита, а также за счет каких средств заемщик планирует возвращать его. Кроме того, банки должны будут вести аудиозапись разговора с заемщиком при обращении за кредитом. Предполагается, что запись поможет следователям установить, брался ли кредит под давлением. В случае невыполнения этих обязательств банком договор о займе будет считаться недействительным, а заемщик будет освобождаться от обязанности выплачивать кредит.

Отмечается, что телефонные мошенники нередко вынуждают своих жертв оформлять кредиты. Один из таких случаев произошел в Кирове в конце ноября. Злоумышленники обманули пенсионерку, заявив, что ее банковский счет взломан, и потребовали от нее вернуть «спасенные» от кражи средства. Пожилая женщина оформила кредит, чтобы перевести им деньги, однако в действительности ее счет никто не взламывал.