В Совфеде предложили активнее работать с родственниками банкротов Сенатор Шейкин: в делах о банкротстве нужно проверять родственников должников

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Арбитражным управляющим необходимо дать полномочия получать сведения не только о фигуранте дела о банкротстве, но и о его близких, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» автор соответствующей законодательной инициативы сенатор Артем Шейкин. По его словам, сегодня несостоятельные граждане используют множество методов сокрытия имущества от судебных органов, фиктивно отчуждая его либо оформляя на родственников. Предлагаемые поправки в закон о банкротстве помогут продуктивнее вести поиски ликвидного имущества.

Как пояснил сенатор, законопроект предлагает наделить арбитражных управляющих правом получать нужные сведения о должнике и связанных с ним лицах от налоговых и других государственных органов по принципу «одного окна».

Право на получение таких сведений уже предусмотрено действующей редакцией закона о банкротстве, но арбитражный управляющий должен обращаться в каждый государственный орган с отдельным запросом и не может получать информацию по системе межведомственного электронного взаимодействия, — подчеркнул законодатель.

Поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы после парламентских каникул в 2024 году.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец предположил, что в 2024 году в России может вырасти число банкротств физических лиц и предприятий. По его словам, финансовые власти страны вынуждены учитывать эти риски при планировании на следующий год.