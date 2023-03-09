В Совфеде предложат аннулировать кредиты родителям погибших в СВО «Единая Россия»: в России могут аннулировать кредиты родителям погибших в СВО

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Рабочая группа по вопросам СВО выйдет с инициативой о прeкращении кредитных обязательств родителям и усыновителям погибших на фронте участников спецоперации, сообщили в пресс-службе «Единой России». Как заявил замруководителя рабочей группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, это поможет защитить учаcтников СВО и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами.

Сейчас с Банком России и Минобороны мы прорабатываем возможность прекращения кредитных обязательств родителям и усыновителям участников СВО, погибших в ходе спецоперации или получивших инвалидность в результате ранения. В ближайшее время выйдем с соответствующей законодательной инициативой, — заявил Журавлев.

Отмечается, что сегодня не все родственники, за исключением cупругов и несовершеннолетних детей, являясь созаемщиками по кредитам, в том числе ипотечным, подпадают под действие закона о кредитных кaникулах. В случае гибели военнослужащего или тяжелой инвалидности его кредитные обязательства гасятся, а весь долг, может перейти к другим сoзаемщикам — например, отцу, матери или обоим родителям.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России смягчит условия ряда ипотечных программ. Нововведения затронут граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и непосредственно участвующих в спецоперации. Речь идет о программах «Льготная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».