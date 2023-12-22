В Совфеде появился Совет по военно-патриотическому воспитанию граждан

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены Совета Федерации приняли решение создать Совет по военно-патриотическому воспитанию граждан при верхней палате российского парламента, сообщает издание «СенатИнформ». По его данным, создание совета позволит более эффективно решать задачи по формированию чувства любви и уважения к родине у россиян. Председателем совета предложено назначить заместителя главы Совфеда, Героя России Юрия Воробьева.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение членов верхней палаты парламента и заявила, что тема военно-патриотического воспитания граждан имеет крайне важное значение. По ее словам, сейчас ею занимается множество различных министерств и ведомств, однако России нужна единая площадка, на которой бы вырабатывались общие подходы. Председатель верхней палаты парламента также поддержала назначение Воробьева, заявив, что он будет вести работу неформально и качественно, что даст свои плоды.

Нужна такая единая площадка — и лучше, чем Совет Федерации, трудно придумать — на которой бы вырабатывались общие подходы и понимание. И эта работа была бы поставлена на такую хорошую, качественную основу. Поэтому я поддерживаю такую инициативу, — заявила Матвиенко.

Как сообщалось ранее, в Совете Федерации предложили разработать новую нейросеть, которая поможет бороться с «антироссийским» искусственным интеллектом. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Башкина, речь идет о системе, способной распознавать случаи злоупотребления возможностями ИИ.