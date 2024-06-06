В Совфеде посоветовали Байдену обратиться к психиатру после критики Путина Сенатор Джабаров посоветовал Байдену обратиться к психиатру после критики Путина

Американскому лидеру Джо Байдену стоит обратиться к психиатру, который решит, годен ли он для второго президентского срока, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так он отреагировал на оскорбительное высказывание Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Сенатор напомнил, что российский лидер никогда не опускается до личных, а тем более негативных оценок.

Обратите внимание, наш президент никогда не опускается до личных, а тем более негативных личных оценок. Никогда. Всегда предельно уважительно. В самом худшем случае просто промолчит. А что позволяет себе Байден? Я думаю, то, что он несет, это вопрос не к Байдену, а к психиатру, который будет определять, годен ли такой человек идти на выборы на второй президентский срок. Он недостоин быть президентом такой великой страны, как Америка, — высказался Джабаров.

Ранее Байден заявил, что Путин является непорядочным человеком. Американский лидер отметил, что знает российского коллегу уже более 40 лет и все этого время тот его беспокоит. По мнению Байдена, президенту РФ приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну.