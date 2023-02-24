В Совфеде пообещали Зеленскому «тяжкие сроки» Сенатор Климов: Зеленский может оказаться на скамье подсудимых из-за преступлений против России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru согласился с тем, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Он подчеркнул, что Киев теперь совершает преступления на российских территориях, что является поводом для международного трибунала.

Гражданин Зеленский сотворил такое, что он вполне может быть фигурантом целого набора уголовных дел, которые предполагают тяжкие сроки по российскому Уголовному кодексу. Когда ЛНР и ДНР были самостоятельными государствами, это имело смысл, потому что преступления Зеленским совершались на их территории, — сказал сенатор.

Ранее бывший президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов заявил NEWS.ru, что эмиграция является лучшим вариантом для Зеленского, поскольку итогом его политической карьеры может стать трибунал. Ивашов считает, что Зеленский либо уйдет сам, поняв свою роль, либо же его «раскрутят, а потом припишут антисемитизм, хоть он сам еврей».

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди ранее заявила, что Зеленского и солдат ВСУ, совершивших преступления, необходимо судить на территории Донбасса, поскольку трибунал над военными преступниками должен проводиться в наиболее пострадавшей от обстрелов зоне.