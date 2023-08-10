В Совфеде пообещали ответить Польше в случае нападения на Белоруссию Сенатор Климов: Россия поможет Белоруссии в случае нападения Польши

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Россия поможет Белоруссии в случае нападения Польши, пообещал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Сенатор в разговоре с Lenta.ru отметил, что со стороны России последует незамедлительный ответ при обострении ситуации. По его словам, речь идет не просто о «близком соседе в Европе», а о Союзном государстве.

Речь идет именно о Союзном государстве. Белоруссия — это не просто наш сосед, не просто близкое нам государство в Европе. Так что, касаемо нашего сотрудничества при отражении возможных угроз, пусть никто не сомневается, что мы ответим так же, как было бы в случае нападения на Россию, — пояснил сенатор.

По словам Климова, концентрация польских войск на границе с Белоруссией чревата для государства непредсказуемыми последствиями и рисками развития катастрофического сценария. Сенатор уточнил, что для разрядки напряжения страны договариваются о неразмещении солдат вблизи границ или других стратегических объектов. Польша в данному случае поступает иначе, подчеркнул он.

Они хотят, чтобы Польша стала центром милитаризма на европейском континенте. Это делается в надежде на получение материальных и политических бонусов. Но то, что напряжение только повышает риски для Польши, — это факт, — заключил Климов.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 1 августа приказал увеличить присутствие войск на границе с Белоруссией. Причиной названо нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства страны. Уточняется, что Белоруссия заранее проинформировала об учениях.