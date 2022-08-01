В Совфеде пообещали непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта Сенатор Джабаров пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Джабаров

В случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его мнению, нынешняя ситуация может закончиться вооруженным конфликтом, в который могут быть втянуты страны НАТО и ближайшие союзники Сербии.

Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе, — подчеркнул сенатор.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. По данным СМИ, несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска «Ярине».

Позднее международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере края. Сообщалось, что это произойдет, если появится угроза стабильности в регионе.