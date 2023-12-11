В Совфеде пообещали наказать тех, кто пытал российских пленных на Украине Сенатор Цеков призвал наказать тех, кто пытал российских пленных на Украине

Фото: МО Украины

На Украине нарушаются права человека, причем как мирных жителей, так и российских военных, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он подчеркнул, что в ООН уже признали факт массовых пыток в отношении российских пленных. Сенатор заявил, что в России проведут разбирательства после завершения СВО и обязательно накажут тех, кто совершал подобные преступления.

Сейчас в мире происходит два кровопролитных конфликта. Мы видим, что на Украине нарушаются права человека, причем как против мирных жителей, так и против российских военных. Сегодня и в ООН признали, что наши солдаты подвергаются массовым пыткам. Второй конфликт происходит на Ближнем Востоке. Каждый день мы получаем информацию о гибели мирного населения Газы. Обе эти ситуации в чем-то похожи. Я могу сказать лишь одно — мы фиксируем эти данные и ожидаем, что все те, кто пытают российских пленных, непременно понесут наказание в будущем, — рассказал Цеков.

Сенатор заявил, что международные организации, вероятно, не согласятся провести расследование на международном уровне. Однако это не помешает России провести справедливый суд.

Я сомневаюсь, что будет проведено разбирательство на мировом уровне. Ведь в таком случае под трибунал пойдут не только те, кто устраивал пытки, но и некоторые западные власти. Однако это не значит, что мы не проведем суд и не накажем преступников должным образом, — заключил Цеков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины прорабатывается. По его словам, когда Россия приблизится к успешному завершению спецоперации, будет принято решение о том, каким будет суд, на котором вынесут вердикт украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, главе офиса президента Андрею Ермаку и экс-министру обороны страны Алексею Резникову.