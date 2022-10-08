В Совфеде пообещали асимметричный ответ на ЧП с Крымским мостом Сенатор Башкин: Россия асимметрично ответит на «дерзкий удар» по Крымскому мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Александр Башкин выразил уверенность в том, что российские ведомства, в том числе Министерство обороны, дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на «дерзкий удар» по Крымскому мосту, передает РИА Новости. Политик предположил, что за произошедшим стоит не только Украина, но и Запад.

Нет сомнений том, что соответствующие ведомства — Минобороны и другие — дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар, — заявил Башкин.

Политик уверен, что удар по Крымскому мосту — серьезный вызов не только со стороны Киева. Башкин считает, что Украина без поручений и консультаций Запада «ничего более-менее заметного не делает. Исходя из этого, сенатор сделал вывод, что США и Европа продолжают «планомерно подталкивать мир к глобальному конфликту и катастрофе».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом. Он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.

ЧП на одном из участков Крымского моста произошло в районе 6 часов утра 8 октября. Сообщалось, что загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения всех деталей происшествия. На место ЧП по поручению главы страны выехали глава МЧС Александр Куренков и министр транспорта Виталий Савельев.