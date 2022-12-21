В Совфеде поделились подробностями предстоящей поездки сенаторов в Китай Сенатор Ковитиди: поездка в Китай в 2023 году обеспечит развитие совместных проектов

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

Сенатор Совфеда от республики Крым Ольга Ковитиди рассказала NEWS.ru, что одной из основных задач поездки сенаторов в Китай в 2023 году будет налаживание механизма гарантий по совместным проектам России и Китая. Также необходимо перевести всю предыдущую деятельность по развитию взаимоотношений в русло конкретного отраслевого сотрудничества. В особенности это касается работы межпарламентских комиссий обеих стран

Нам необходима максимальная скоординированность в части развития Евразийского экономического союза и инициативы «один пояс, один путь». Вообще на данный момент, созданы все предпосылки для реализации всех задач по развитию взаимоотношений, которые стоят перед нами, — подчеркнула Ковитиди.

Поводом для заявления стали слова спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, сообщившей, что Совет Федерации примет участие в парламентской «двадцатке» в следующем году. Также в первом полугодии 2023 года состоится визит делегации российских сенаторов в КНР.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции в Пекине, политики обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину. Китайский лидер также выразил надежду, что все стороны в украинском кризисе сохранят сдержанность. Секретариат замглавы Совбеза сообщил, что Медведев передал китайскому председателю послание от президента России Владимира Путина. Сам Медведев назвал прошедшие переговоры весьма полезными.