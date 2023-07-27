В Совфеде поддержали законопроект о запрете на выезд из страны призывников Сенатор Басюк: оборонный комитет Совфеда поддержал запрет на выезд из страны подлежащих призыву россиян

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Оборонный комитет Совфеда поддержал законопроект, который устанавливает запрет на выезд из России граждан, подлежащих призыву на военную службу, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта инициатива является важной.

Да, поддержали. Закон важный, — сказал Басюк.

Совфед проголосует за соответствующий законопроект в пятницу, 28 июля. Если его утвердят, россияне не смогут покидать страну с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Изменения планируется внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно действующим нормам, подлежащим призыву гражданам запрещается выезжать за пределы страны со дня, когда повестка считается врученной по закону. Новые нормы уточняют, что запрет вступает в силу после публикации повестки в реестре.

Как сообщалось ранее, Госдума отказалась от переходного периода при повышении верхней планки призывного возраста до 30 лет. Предполагалось, что это произойдет лишь к 2026 году, однако теперь изменения могут вступить в силу уже со следующего года. Согласно тексту таблицы поправок, такое решение принято с учетом военно-политической обстановки в мире.