В Совфеде поддержали законопроект о госпомощи приютам для диких животных Сенатор Цепкин: государство должно помогать приютам для диких животных

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Государство должно оказывать поддержку приютам для диких животных, для этого такие организации необходимо вывести в отдельную категорию, чтобы они не приравнивались к зоопаркам и циркам, считает сенатор Олег Цепкин. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что сейчас Совфед совместно с Минприроды разрабатывает соответствующий законопроект.

Мы обратились в правительство, чтобы найти поддержку в решении вопроса об определении статуса таких центров. Выяснили: в Минприроды уже готовят такой законопроект. Мы уже ведем совместную работу с Минприроды по данной инициативе, в которой активное участие принимает комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, — рассказал Цепкин.

Основная задача — присвоить таким реабилитационным центрам статус социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Это позволит оказывать государственную поддержку приютам для диких животных и облегчит их работу, отметил сенатор. По его словам, деятельность таких организаций необходима для сохранения видового разнообразия и развития общественной инициативы в сфере охраны природы.

Ветеринар Алексей Гуров ранее рассказал, что дикие звери и птицы, оказавшись в городских условиях, как правило, пугаются и могут проявлять агрессию, поэтому допускать с ними контакта не следует. По его словам, здоровое дикое животное никогда не будет подходить к человеку.