В Совфеде поддержали возвращение двухлетнего срока службы в армии Глава оборонного комитета Совфеда Бондарев поддержал возвращение двухлетнего срока службы в армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в беседе с РИА Новости заявил, что поддерживает предложение о возвращении двухлетнего срока службы по призыву. По его словам, комитет проведет на эту тему консультации с силовыми ведомствами.

Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок [срочной] службы. Жизнь сама подсказывает, что надо это сделать <...> Я думаю, будем (оборонный комитет. — NEWS.ru) советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано, — сказал Бондарев.

Он отметил, что техника совершенствуется, а в Вооруженные силы РФ поступают новые системы и комплексы, которые «невозможно освоить за один год». Бондарев выразил мнение, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года. При этом парламентарий затруднился назвать сроки, когда такое решение может быть принять в случае его одобрения.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии России. По его словам, это поможет нарастить численность Вооруженных сил России и подготовить профессиональных бойцов.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Нечаев раскритиковал предложение Джабарова. По мнению депутата, эта мера может вызвать панику и очередную волну бегства за границу мужчин, причем вместе с семьями.