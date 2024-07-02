В Совфеде перечислили ошибки Запада в украинском конфликте Сенатор Косачев: Запад не услышал инициативы России по украинскому конфликту

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Константин Косачев

Запад ошибся, когда не услышал инициативы России по украинскому конфликту, рассказал aif.ru зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его словам, самой первой ошибкой стало то, что там не отреагировали на украинский государственный переворот в 2014 году.

К сожалению, признаков того, что инициативы России услышаны, нет. И с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса. Первой ошибкой стало отсутствие реакции на государственный переворот в 2014 году, — объяснил сенатор.

Косачев отметил, что они допустили следующую ошибку, когда не признали изменение статуса Крыма и Севастополя. Запад также не признал гражданскую войну за событиями на юго-востоке Украине, когда жители Новороссии не признавали тот госпереворот в Киеве.

Кроме того, Запад отказался принимать предложения от России, которые были выдвинуты еще в декабре 2021 года, добавил сенатор. Тогда, по его мнению, НАТО и США упустили возможность предотвратить СВО.

И вот теперь на наших глазах Запад совершает пятую ошибку, отвергая мирные инициативы президента России, выдвинутые им 14 июня. И все последствия этого целиком и полностью будут на совести наших оппонентов, — подытожил Косачев.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что плюс стран БРИКС заключается в том, что участники объединения в состоянии взаимодействовать друг с другом и не навязывать видение происходящего. Он подчеркнул, что эта модель оказалась крайне привлекательной для современного мира в отличие от западной.