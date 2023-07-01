В Совфеде озаботились безопасностью ядерного арсенала Франции Клишас: ЕС должен удостовериться в безопасности ядерного арсенала Франции

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канал выразил беспокойство по поводу безопасности ядерного арсенала Франции. По его мнению, властям ЕС следует удостовериться в его сохранности на фоне массовых беспорядков в стране.

Французскую полицию нужно срочно призвать к сдержанности, лидерам ЕС обсудить устойчивость политического режима во Франции и уточнить, в безопасности ли ядерный арсенал, — написал сенатор.

Клишас также порассуждал о том, что «ленивые французы» не защищают города от погромщиков.

Основатель SpaceX Илон Маск ранее предположил, что протестующие во Франции могут использовать в противостоянии с полицией украденное или незаконно ввезенное в страну оружие. Он отметил, что в странах Европы сильно ограничен оборот оружия, однако это не мешает гражданам выходить с ним на протестные акции.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка, не подчинившегося их требованиям. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.