В Совфеде ответили Подоляку, призвавшему к массовому уничтожению россиян Сенатор Цеков ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян в зоне проведения СВО

Фото: Совет Федерации

Сенатор Сергей Цеков

Сенатор Сергей Цеков в комментарии NEWS.ru заявил, что руководство Украины не замечает кровожадные высказывания советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка. Так он отреагировал на выступление Подоляка, в котором тот рассказал про план контрнаступления с «жестким продвижением вперед с максимальным убийством россиян» в зоне проведения СВО.

Мне кажется, Подоляк вообще не задумывается особо о том, что говорит. Он и Буданов всегда говорят об убийстве россиян и демонстрируют кровожадность, при этом им все это сходит с рук. Руководство Украины на это закрывает глаза, абсолютно спокойно воспринимает. В итоге они добились на Украине лишь того, что погибает очень большая часть населения, — сказал Цеков.

Сенатор заявил, что в скором времени Подоляк начнет где-то скрываться. К тому же, по его словам, заявлениям советника Зеленского об успехах ВСУ не стоит верить, сославшись на то, что так считают многие специалисты, в том числе американские и европейские.

Мы, проводя СВО, ставим своей главной целью освобождение Украины от таких личностей, как Подоляк, Зеленский и украинских нацистов. Время этих личностей, не думаю, что длинное будет, и вскоре мы можем услышать, что Подоляк где-то скрывается. Он такими заявлениями может на самом деле серьезно сократить себе жизнь, — подчеркнул сенатор.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Михаил Подоляк вряд ли может точно знать, началось ли контрнаступление ВСУ. Поэтому он не может говорить о его планах.