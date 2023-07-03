В Совфеде ответили на вопрос о мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» Джабаров: дополнительная мобилизация после ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО не нужна

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Необходимости в проведении дополнительной мобилизации в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» покинула зону спецоперации, нет, заявил в интервью «Парламентской газете» первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, с уходом вагнеровцев соотношение сил заметно не изменится.

Кардинально на расстановку сил это точно не повлияет. Отряд в 25 тысяч человек — это приличная сила, но не стотысячная армия. <...> И я, к слову, совершенно согласен с коллегой Андреем Картополовым, который заявил, что не видит необходимости в проведении дополнительной мобилизации в связи с уходом вагнеровцев из зоны СВО, — сказал сенатор.

Глава думского комитета по обороне Картаполов свою точку зрения по этому вопросу высказал накануне. При этом он сослался на слова президента Владимира Путина, напомнив его обещание о том, что новой волны мобилизации не будет. Парламентарий добавил, что «угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет».

Пeрвый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее высказался иначе. По его мнению, России могут потребоваться новые усилия, «ещe какие-то мобилизации» для успеха в СВО, поскольку она противостоит не только украинской армии, но и «консолидированному лагерю» сoюзников Киева.