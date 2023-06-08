Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил NEWS.ru, что Румынию ждет упадок после высылки более 50 сотрудников российского посольства. По его мнению, таким образом румынская сторона сворачивает сотрудничество с РФ, которое приводило страну к успеху.
Они решили свернуть сотрудничество с нами, это их выбор. История показывает, что Румыния всегда была успешной страной, когда дружила с Россией, а когда начала дружить со странами Европы, всегда приходила в упадок, и сейчас все будет так же. В российской дипломатии ответы всегда бывают симметричными или ассиметричными. Если министерство иностранных дел примет решение симметричного ответа, полагаю, что их сотрудники будут также высланы из России, возможно даже в большем количестве, — сказал Цеков.
Ранее МИД Румынии опубликовал заявление о требовании сократить штат российского посольства на 51 должность, в том числе выслать 21 дипломата. В румынском ведомстве объяснили, что это связано с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии. В МИД уточнили, что у РФ есть 30 дней на возвращение домой сотрудников посольства, иначе меры будут принимать власти Румынии.