В Совфеде ответили на требование МИД Румынии выслать диппредставителей РФ Сенатор Цеков: Румынию ждет упадок после высылки более 50 сотрудников российского посольства

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил NEWS.ru, что Румынию ждет упадок после высылки более 50 сотрудников российского посольства. По его мнению, таким образом румынская сторона сворачивает сотрудничество с РФ, которое приводило страну к успеху.

Они решили свернуть сотрудничество с нами, это их выбор. История показывает, что Румыния всегда была успешной страной, когда дружила с Россией, а когда начала дружить со странами Европы, всегда приходила в упадок, и сейчас все будет так же. В российской дипломатии ответы всегда бывают симметричными или ассиметричными. Если министерство иностранных дел примет решение симметричного ответа, полагаю, что их сотрудники будут также высланы из России, возможно даже в большем количестве, — сказал Цеков.

Ранее МИД Румынии опубликовал заявление о требовании сократить штат российского посольства на 51 должность, в том числе выслать 21 дипломата. В румынском ведомстве объяснили, что это связано с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии. В МИД уточнили, что у РФ есть 30 дней на возвращение домой сотрудников посольства, иначе меры будут принимать власти Румынии.