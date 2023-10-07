В Совфеде ответили Кадырову по поводу отмены выборов президента России Сенатор Башкин: Путин выиграл бы предстоящие выборы президента России

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Выборы президента в России пока еще не назначены, поэтому пока нет смысла обсуждать варианты их проведения, сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Так он отреагировал на идею главы Чечни Рамазана Кадырова отменить выборы главы государства. Однако сенатор подчеркнул, что действующий президент страны Владимир Путин и так бы их выиграл.

Выборы не завтра, и пока нет необходимости в каких-то немедленных действиях. Кроме того, такая грандиозная фигура, как наш президент, не нуждается в дополнительных юридических подпорках, — сказал он.

Кадыров ранее предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году, на время проведения СВО. Во время акции по случаю дня рождения Владимира Путина в Грозном он подчеркнул, что также можно провести голосование только с одним кандидатом — действующим главой государства.

Акция прошла 7 октября на центральной площади в Грозном, в ней, по данным властей, приняли участие около 25 тысяч человек. Люди держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП — щит и меч России!», «Сильный президент! Сильная Россия».