В Совфеде отреагировали на сообщения о подготовке НАТО к войне с Россией Сенаторы Косачев и Джабаров усомнились в подготовке НАТО к войне с РФ

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Сообщения о военном столкновении России и НАТО являются вбросом, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает Lenta.ru. Таким образом он прокомментировал публикации Bild о возможном конфликте России и НАТО в 2025 году.

Мы не исключаем войны НАТО с Россией, где немцы будут играть одну из первых ролей. Но все-таки я думаю, что Bild — это желтая пресса и [не стоит] доверять ее публикациям. Она рассчитана на то, чтобы создать хайп, увлечь всех, — сообщил он.

Он также усомнился в достоверности подобных сообщений. По его словам, спецслужбы НАТО не допустили бы утечку таких данных.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении.

Путин также выразил уверенность, что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ, а у России тем более нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного; Москва, напротив, заинтересована в развитии отношений со странами Альянса.