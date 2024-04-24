Позиция Армении по Украине вызвала вопросы в Совфеде Матвиенко поручила направить запрос в парламент Армении из-за слов Симоняна

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Ален Симонян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить в парламент Армении запрос из-за заявлений спикера законодательного органа Алена Симоняна, передает ТАСС. По словам Матвиенко, Москва не может оставить без внимания антироссийские высказывания. В ходе своего выступления на конференции председателей парламентов стран - членов ЕС в Испании Симонян заявил, что Ереван «решительно защищает территориальную целостность Украины».

Хотелось бы задать коллеге председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такого рода сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления. Я бы направила письменно в парламент Армении запрос, от чьего имени он выступал и разделяет ли парламент Армении оценки, высказанные на этой сходке, — сказала спикер СФ.

Матвиенко отметила, что армянский коллега переступил «красную линию» и за него было стыдно. Председатель Совфеда выразила надежду, что парламент республики спросит со спикера, «кто дал ему право от имени Армении выступать с такими пассажами, и также даст оценку».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. Однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».