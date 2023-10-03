В Совфеде осудили решение Армении ратифицировать Римский статут Сенатор Климов: ратификация Римского статута не улучшит отношения РФ и Армении

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Международный уголовный суд

Ратификация Ереваном Римского статута не улучшит отношения России и Армении, время, которое было выбрано для этого решения, символично, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, руководство Армении подтвердило роль и значение Международного уголовного суда (МУС), который давно превратился в орудие западных недругов. Сенатор не согласился с утверждением, что это решение поможет Еревану каким-то образом отстаивать права армян в Карабахе, потому что сейчас МУС существует не для этого.

МУС используется для преследования российского руководства — это правда, это знает весь мир. Я не являюсь сторонником усугубления обострения российско-армянских отношений, Армения географически и исторически всегда взаимодействовала с нашей страной. Армян в России сегодня живет больше, чем в Армении. На мой взгляд, те, кто там находится у власти, ориентируются не на коренные интересы армянского народа, а на что-то другое. Они идут на поводу тех, кто считает Россию своим противником, — сказал Климов.

Сенатор добавил, что МУС принимал решения о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой через подлог фактов.

Там было сделано такое мошенничество, чтобы получить это решение, что мама не горюй. Все обвинения там за уши притянуты. Люди, которые были ответственны за это решение, уже объявлены в розыск нашими правоохранительными органами, — указал Климов.

По мнению сенатора, у Еревана сегодня столько проблем, что собирать новые означает не очень глубоко задумываться над происходящим. Климов посоветовал руководству Армении руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом и объективной реальностью.

Смотришь на карту мира и видишь, где Ереван, а где Вашингтон и Брюссель. Это не те точки, на которые Еревану следует опираться в серьезной и долгосрочной стратегии. Но там сейчас своя команда у власти, которая ориентируется бог знает на кого, не понимая, что фактор географии и истории неустраним, — подытожил Климов.

Утром 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не голосовали, они бойкотировали заседание.