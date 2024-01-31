В Совфеде отреагировали на призыв правнучки Чкалова испепелить Москву Сенатор Климов: правнучку Чкалова следует проверить на предмет госизмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После призывов нанести ядерный удар и испепелить Москву правнучку Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову следует проверить на предмет госизмены, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с Lenta.ru сенатор подчеркнул, что в России необходимо заняться патриотизмом. По его словам, нужно «исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах в стране, когда отменили воспитание патриотизма».

Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что сдается мне, что здесь есть признаки 275 статьи УК РФ, которая называется «Государственная измена». Потому что есть общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Надеюсь, они последуют, — отметил Климов.

Сенатор уточнил, что его детство прошло рядом с улицей Чкалова, а напротив его дома в Перми на одной из школ была закреплена памятная табличка в честь Чкалова. Климов подчеркнул, что представляет, «какие мысли и чувства испытал бы легендарный летчик, если бы он был жив» после высказывания правнучки.

Telegram-канал Readovka ранее сообщил, что правнучка Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. По данным канала, девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу.