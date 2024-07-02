В Совфеде отреагировали на предложение Обрана о прекращении огня на Украине Сенатор Цеков: Зеленский не прислушается к словам Орбана о прекращении огня

Фото: Администрация Президента Украины

Виктор Орбан

Президент Украины Владимир Зеленский не станет прислушиваться к словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, украинский лидер желает продолжения войны и не заботится о жизни собственных граждан.

Зеленский понимает, что Украина проигрывает и проиграет. Мне кажется, это всем понятно. Также очевидно, что Зеленский желает продолжения войны, потому что для него это решение многих проблем. Он не озабочен жизнью своих граждан. Украина для него родиной не является. Поэтому я выражаю сомнения, что Зеленский прислушается к словам Орбана и пойдет на прекращение огня на линии боевого соприкосновения, — сказал Цеков.

Сенатор считает, что Зеленскому следует в первую очередь отменить указ, в котором констатируется невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Цекова, это и станет шагом к заключению мира.

Ранее венгерский премьер прибыл в украинскую столицу, чтобы провести переговоры с Зеленским. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что политики обсудят установление мира в регионе, а также вопросы двусторонних отношений.

Политолог Станислав Ткаченко в свою очередь отметил, что Венгрия может вывести Россию и Украину на путь мирных переговоров. Впрочем, по словам эксперта, Будапешт все же не сможет стать полноценной площадкой для диалога Москвы и Киева. Он предположил, что если мирные переговоры состоятся, то на Ближнем Востоке — в ОАЭ или Катаре.