В Совфеде опровергли запрет на iPhone для чиновников Джабаров заявил, что в Совфеде не рекомендовали сенаторам отказаться от iPhone

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что сенаторам не рекомендовали отказаться от iPhone. Он уточнил, что перед важными совещаниями законодатели сдают свои телефоны вне зависимости от марки.

У нас такого не было пока ничего. <...> Надо будет — откажусь, — сказал Джабаров.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали до конца марта заменить iPhone на смартфоны других марок и работающих на иной оперативной системе. Другой источник издания заявил, что похожие рекомендации получат и региональные чиновники внутриполитических блоков.

По мнению источников, требование связано с соображениями безопасности. По их мнению, iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны Запада, чем другие смартфоны.

Ранее сообщалось, что власти России и участники IT-рынка приступили к разработке проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Необходимость разработки объяснялась удалением ряда российских приложений с зарубежных платформ после начала спецоперации на Украине.