В Совфеде описали судьбу возвращенного Турцией «азовца» Сенатор Джабаров: в следующий раз «азовца» необходимо сажать на пожизненный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда возвращенный Турцией бывший командир «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вновь попадет в руки к российским военнослужащим, его будет необходимо посадить на пожизненный срок, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, нельзя допустить, чтобы он вновь попал в пул военнопленных, которых готовят к обмену.

Я думаю, когда он попадется в следующий раз, попадется живым, он должен отправиться в пожизненное заключение без какой-либо выдачи. Он больше не должен попадать в пул военнопленных, которых готовят к обмену. Вот и все, — заявил Джабаров.

Россия не станет специально убивать этого «азовца», потому что страна соблюдает закон, в котором прописан мораторий на смертную казнь, добавил сенатор. Однако если он погибнет в бою, то это уже другое дело.

Ранее сообщалось, что бывший командир «Азова» Денис Прокопенко, возвращенный Турцией в рамках обмена военнопленными, вновь возглавил подразделение ВСУ. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Глава ведомства также уточнил, что Прокопенко теперь занимается подготовкой личного состава.