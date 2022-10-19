В Совфеде оперативно рассмотрят указ о введении военного положения Клишас: СФ оперативно рассмотрит указ о введении военного положения в новых регионах России

Фото: Совет Федерации

Профильные комитеты Совета Федерации в кратчайшие сроки рассмотрят указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, сообщил в Telegram-канале сенатор Андрей Клишас. По его словам, все процедуры будут соблюдены в соответствии с полномочиями верхней палаты парламента.

Предварительно указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты. Все процедуры будут соблюдены, — написал Клишас.

Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР 19 октября во время заседания Совбеза России. Глава государства отметил, что до вступления этих регионов в состав России там уже действовал режим военного положения. Путин пояснил, что теперь этот режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Согласно указу Путина, на территориях субъектов РФ в соответствии с федеральным законом «Об обороне» будут созданы штабы территориальной обороны.