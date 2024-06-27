В Совфеде оценили желание стран Балтии возвести оборону у границы с Россией Сенатор Джабаров: глупо возводить линию обороны между странами Балтии и Россией

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Владимир Джабаров

Возводить линию обороны между странами Балтии и Россией — глупо, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, вряд ли этот объект действительно построят.

Они строить ничего не будут, просто освоят эти деньги, многие поживятся. Украина тоже строила стену с Россией. Помните, еще Яценюк был главой правительства, вбухал количество денег огромное, ни стены нет, ничего, зато появились заморские виллы, коттеджи — все краденое. То же самое будет и здесь, — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что эти государства боятся, что Россия захочет завоевать их земли, однако ей они даром не нужны. Польше и странам Балтии просто нужно не трогать Россию и оставить ее в покое, заключил сенатор.

Ранее Польша и страны Балтии призвали ЕС построить 700-километровую «линию обороны» вдоль границ с Россией и Белоруссией. Соответствующее письмо было направлено этими странами председателю Евросоюза. В нем выражена уверенность, что такая линия защитит объединение от «военных угроз» и «других вредных действий» со стороны Москвы. На строительство такой линии предполагается потратить около $2,67 млрд.