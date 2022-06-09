В Совфеде оценили законность смертной казни иностранцев в ДНР Клишас: суд ДНР вправе принять решение о смертной казни иностранных наемников

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Оглашение приговора Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников

Верховный суд ДНР вправе принять решение и привести в исполнение приговор о смертной казни иностранных наемников, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что республика является самостоятельным государством, а значит, такие меры легитимны, передает ТАСС.

Сейчас ДНР — суверенное государство. Суд ДНР такое решение [о смертной казни] принять вправе, как принять, так и привести приговор в исполнение, — сказал Клишас.

Он отметил, что если ДНР захочет примкнуть к России, то все правовые вопросы «будут разрешены при подготовке федерального конституционного закона о принятии республики в состав РФ».

Двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Сааудан Брагим признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Ранее адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них есть месяц на обжалование приговора.

Наемники были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.