В Совфеде оценили возможное влияние санкций на крушение вертолета Раиси Бондарев: заявления о влиянии санкций на крушение вертолета с Раиси голословны

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Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Санкции не оказывают негативного влияния на авиационную промышленность Ирана, поэтому мировому сообществу следует воздержаться от голословных заявлений о ненадежности вертолета Bell 212, при крушении которого погиб президент страны Ибрахим Раиси, поделился мнением с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Сенатор отметил, что воздушные суда первых лиц всегда стоят на особом контроле.

Бондарев отметил, что вертолет Bell 212, потерпевший крушение в Иране, был разработан в США фирмой Bell Helicopter Textro по заказу Вооруженных сил Канады. По его словам, большая часть таких летательных аппаратов уже списана, но некоторые модификации еще используются американскими ВВС.

Но воздушные суда первых лиц государств всегда стоят на особом контроле, и я бы воздержался от голословных заявлений о ненадежности такой техники — так же, как и о каких-либо иных возможных причинах катастрофы, — сказал сенатор.

Бондарев напомнил, что для расследования таких происшествий разработаны международный и внутригосударственный регламенты. Сенатор подчеркнул, что Россия так же, как Турция и Азербайджан, предложила Ирану свою помощь в числе первых государств. По его словам, Москва направила на поисковые операции специализированный борт с командой высокопрофессиональных специалистов. Размышляя о том, могли ли санкции в отношении иранской авиации стать одной из причин трагедии, Бондарев заявил, что они не оказывают влияния на авиапром.

Международные санкции, направленные против Ирана, на сегодня уже не особо оказывают негативного влияния на местный авиапром, так как Иран уже более чем полвека находится под санкциями — они давно адаптировались к внешним факторам воздействия и рискам. Помимо этого, Россия всегда готова оказать и оказывает своё содействие в подобных инцидентах и в поддержке авиационной отрасли подсанкционных стран-партнеров, — поделился мнением Бондарев.

Сенатор отметил, что санкции Запада против России также не смогли подорвать отечественный авиапром и перевозки. По его словам, заводы продолжают производить целые линейки гражданских воздушных судов. Кроме того, Бондарев указал на рост пассажиропотока не только на основных маршрутах, но и в рамках региональных перевозок.

Вертолет Bell 212 американского производства, на котором летели Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Джума-мечети в Тебризе Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также экипаж и охранник, разбился 19 мая. Это произошло в горах города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Предполагается, что причиной крушения стала техническая неисправность летательного аппарата, пишет иранское информационное агентство IRNA. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу рассказал, что воздушное судно перед жесткой посадкой не подавало никаких тревожных сигналов. По его словам, система передачи аварийных сообщений отсутствовала или была отключена.