В Совфеде оценили вероятность временного перемирия в зоне СВО на Крещение Сенатор Карасин усомнился в возможности временного перемирия в зоне СВО на Крещение

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Киевские власти могут не пойти на прекращения огня в зоне специальной военной операции на Крещение, поделился своим мнением с Lenta.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он усомнился в возможности временного перемирия, но уточнил, что это «было бы великолепно».

Если бы прекращения огня на Крещение было бы возможно, то это было бы великолепно. Но у меня есть сомнения по поводу киевских властей, — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что временное прекращение огня должно быть двусторонним. По его словам, в противном случае подобные мероприятия теряют смысл.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от перемирия.

В Минобороны РФ позже сообщили, что Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января. В ведомстве подчеркнули, что ответным огнем российских войск украинская артиллерия, которой велись обстрелы населенных пунктов, была подавлена.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что реакция Запада и Украины на рождественское перемирие, объявленное Россией, является циничной и необъяснимой. По его словам, решения о возможных перемириях в дальнейшем будут приниматься верховным главнокомандующим.