В Совфеде оценили вероятность корейского сценария в конфликте на Украине Сенатор Джабаров раскритиковал идею заморозки конфликта на Украине

Фото: Совет Федерации РФ

Владимир Джабаров

Вероятность развития конфликта на Украине по корейскому сценарию очень низкая, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что Россия выступает против заморозки конфликта, так как это может привести к «конфронтации на десятилетия».

Вариант Кореи не очень-то хорош в данном случае, потому что это приведет к конфронтации на десятилетия, если не на века. Нам нужен сосед, который, во-первых, не будет состоять в военном блоке, а во-вторых, не будет продолжать антироссийскую политику этого блока, — пояснил Джабаров.

По словам сенатора, России нужно хотя бы нейтральное и демилитаризованное государство, которое не нанесет в любой момент удар. Джабаров посоветовал Вашингтону оставить предложения о заморозке конфликта для своих граждан. Кроме того, он отметил, что вести переговоры пока не с кем, поскольку президент Украины Владимир Зеленский вскоре будет нелегитимным.

Желания садиться за стол переговоров с представителями Зеленского, думаю, ни у кого попросту нет. Поэтому главное для нас сейчас — это побеждать на поле боя, тогда и Киев, и США будут сговорчивее. А вот корейский сценарий нас не устраивает, — заключил сенатор.

Официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер ранее заявил, что мирная конференция по Украине, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, не будет ограничиваться лишь «формулой мира» Киева. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений о мире.