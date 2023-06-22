В Совфеде оценили уровень защиты Крымского моста Сенатор Цеков заявил о повышении уровня защиты Крымского моста после теракта

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Уровень защиты Крымского моста после теракта, который был совершен 8 октября 2022 года, был значительно повышен, рассказал сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цевков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что при возможном нанесении удара ВСУ по данному объекту инфраструктуры может произойти эскалация конфликта.

Уровень защиты Крымского моста был значительно повышен после произошедшей диверсии. Поэтому я считаю, что сейчас она находится на достаточно высоком уровне. Кроме того, западные страны, с помощью оружия которых может быть нанесен удар по мосту, должны понимать, что такой шаг станет стопроцентной эскалацией, — пояснил сенатор.

По словам Цекова, полностью исключить вероятность атак на Крымский мост нельзя. При этом сенатор выразил надежду, что ВСУ не будут ставить перед собой такой цели, поскольку мост является гражданским, а не военным объектом. Он также подчеркнул, что от подобных действий украинскую армию могут удерживать западные страны, которые поставляют оружие.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, перевозившиеся грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим на железной дороге.