В Совфеде оценили слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в Россию Сенатор Карасин усомнился в словах Зеленского о нежелании переносить конфликт в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании переносить конфликт и бои на территорию России являются информационным трюком, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он усомнился в правдивости слов украинского лидера и напомнил, что ВСУ производят удары по российской территории.

Удары по российской территории начались давно и продолжаются по сей день, причем с нарастающим эффектом. <...> Это очередной информационный трюк, за которым ничего не стоит, — пояснил сенатор.

По словам Карасина, ВСУ используют для нанесения ударов по территории России современное западное оружие, системы поражения и бронетехнику. Он напомнил, что удары «становятся более наглыми», украинская армия пытается нанести вред не только военной инфраструктуре, но и объектам, которые не имеют к ней никакого отношения. Так, ВСУ выбирают в качестве целей гражданские объекты, мосты, жилые дома и школы, уточнил сенатор.

Зеленский ранее заявил, что Украина не хочет переносить вооруженный конфликт на территорию России. По словам украинского лидера, такое развитие кризиса никогда не было целью Киева. Он также сказал, что звучащие слова о столкновении НАТО с РФ на территории Украины — российская идея.