Глава комитета Совфеда по международным дела Григорий Карасин в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Европа не имеет права уставать от Украины. По его мнению, заявление министра почти ультимативно и содержит «наглый подтекст».
Задумайтесь, вот и Европа уже среди обвиняемых Киевом. Почти ультиматум — не имеете права! Наглый подтекст — если в Европе ослабят поставки вооружений и финансовые вливания, то Европа и станет проигравшей стороной, — написал сенатор.