Глава комитета Совфеда по международным дела Григорий Карасин в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Европа не имеет права уставать от Украины. По его мнению, заявление министра почти ультимативно и содержит «наглый подтекст».