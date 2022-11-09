В Совфеде оценили шансы восстановить диалог с США после выборов в конгресс Вице-спикер Совфеда Косачев: не вижу предпосылок восстановления диалога с США после выборов

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Вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс США американская сторона вряд ли восстановит диалог с Россией, заявил в беседе с ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, настрой против РФ в правительстве Соединенных Штатов носит консенсусный характер. При этом он допустил, что риторика государства может измениться после победы Республиканской партии.

Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер, — считает сенатор.

При этом он подчеркнул, что диалог между странами был нарушен по инициативе Белого дома, а потому и восстанавливать общение с Москвой должны американцы. В том случае, если власти США сделают первый шаг, Россия готова пойти им навстречу, заверил Косачев.

В США завершились выборы в законодательный орган страны. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.

На губернаторских выборах республиканцы выигрывают с более уверенным отрывом — по предварительным данным, их избрали в 24 штатах, в то время как демократов лишь в 18. Что касается выборов в сенат, то там голоса поделились поровну — по данным NBC, и Республиканская партия, и Демократическая партия набрали по 46 мест по результатам предварительных подсчетов.