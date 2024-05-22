В Совфеде оценили санкционную войну США против Китая Пушков: «бесплатных» санкций для США против КНР не будет

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Китай на международной арене чувствует себя достаточно уверенно для того, чтобы вводить ответные санкции против политиков и компаний США, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, для Вашингтона в этой связи «бесплатных» санкций не будет.

Китай чувствует себя достаточно уверенно, чтобы вводить ответные санкции против американских компаний и политиков. Так что для США «бесплатных» санкций против Китая не будет. Пекин не станет наносить вред собственным торговым интересам, но ответные меры будут, — написал он.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за дружеских отношений с Россией. Во время переговоров в Париже европейские политики пытались надавить на Пекин в вопросе конфликта на Украине. Однако китайский лидер напомнил, что КНР не имеет никакого отношения к этому противостоянию и не занимает чью-либо сторону.

До этого президент России Владимир Путин высказался о санкциях США против произведенных в Китае электромобилей. Он предположил, что ограничения были введены из-за высокого качества китайской техники. По мнению Путина, действия Вашингтона являются примером недобросовестной конкуренции.